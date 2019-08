Depois do equilíbrio entre as duas equipas de Lisboa na época passada - e nos últimos anos -, tanto na luta pelo título como na discussão da vitória na Taça de Portugal, esperava-se igual intensidade no primeiro embate da época para decidir a Supertaça.

Mas desde cedo o Sporting mostrou estar melhor, adiantando-se no marcador nos primeiros minutos e ampliando a vantagem na segunda parte. E terminou o jogo com um dos mais desnivelados resultados de sempre entre as duas equipas.

O Sporting entrou muito forte e surpreendeu o Benfica logo aos dois minutos, com o reforço Taynan a emendar na área, oportuno, para o 1-0.

A equipa orientada por Paulo Luís - enquanto Nuno Dias recupera de uma intervenção cirúrgica - foi muito dinâmica nos primeiros minutos. Boa ocupação de espaços e circulação fluída da bola conduziram ao 2-0 num rápido movimento de Rocha, finalizado de pé esquerdo.

O Benfica demorou a entrar no jogo, mas, aos poucos, começou a surgir mais perto da baliza de Guitta.

Drasler e Miguel Ângelo quase reduziram, mas a defesa dos 'leões' mostrou-se segura, fechando bem a baliza.

Com o aproximar do intervalo, o Benfica intensificou a pressão e esteve muito perto do golo, mas a cortina defensiva verde e a falta de pontaria contrariavam a vontade dos encarnados. A segundos do descanso, Rocha até podia ter elevado a vantagem, mas desperdiçou uma ocasião privilegiada quando estava isolado.

O cenário desfavorável para o Benfica pior ficou no recomeço, quando Chaguinha desviou ao primeiro poste para dentro da própria baliza um canto apontado por Merlim.