Depois de ter perdido no jogo inaugural por 3-1, no Pavilhão n.º 2 da Luz, o Sporting respondeu hoje e igualou a final, tendo triunfado com parciais de 25-22, 25-23, 23-25, 23-25 e 15-11.

O terceiro jogo do play-off está marcado para 28 de abril, com o Sporting a visitar o Benfica, tetracampeão nacional, no Pavilhão nº 2 da Luz, às 18h30.