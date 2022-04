A três jornadas do fim, os 'leões' tiraram proveito da derrota dos 'dragões' em casa do Sporting de Braga por 1-0, e, com golos de Matheus Nunes (37 minutos), Rodrigo Abascal (58), na própria baliza, e Bruno Tabata (83), de grande penalidade, mantêm alguma esperança de ainda revalidarem o título nacional.

Com esta vitória, o Sporting ocupa o segundo lugar, com 76 pontos, a seis do líder FC Porto, e garantiu praticamente o acesso direto à próxima edição da Liga dos Campeões, uma vez que tem oito pontos de vantagem para o Benfica, terceiro, quando faltam apenas três jornadas para o fim do campeonato, enquanto o Boavista é 12.º, com 33 pontos, praticamente a salvo da descida.

Veja os golos