Após a derrota com o FC Porto (3-1), para o campeonato, e o empate com o Midtjylland (1-1), na Liga Europa, os ‘leões’ voltaram a triunfar, graças a um ‘bis’ de Pedro Gonçalves (08, de penálti, e 61 minutos) e um golo de Nuno Santos (70), com João Teixeira (34) e Héctor Hernández (90+6) a marcarem para os flavienses.

O Sporting, que desperdiçou uma grande penalidade, por Chermiti (85), mantém-se no quarto posto, com 41 pontos, a oito do Sporting de Braga, que ocupa a última vaga de acesso à Liga dos Campeões, enquanto o Desportivo de Chaves é 11.º, com 26.