Hjulmand (53 minutos) e Gyökeres (65, de grande penalidade, e 70) marcaram os golos dos ‘leões’, enquanto Rúben Macedo (66) ainda reduziu para os madeirenses, sendo que a formação lisboeta vai defrontar nas meias-finais o vencedor do duelo entre FC Porto e Moreirense, agendado para quinta-feira, no Estádio do Dragão, às 20:45.

Benfica-Santa Clara, na quarta-feira, às 20:15, e Sporting de Braga-Vitória de Guimarães, na quinta-feira, às 18:45, são os restantes encontros dos ‘quartos’, que ditarão as equipas que se vão encontrar na outra meia-final.

A ‘final four’ da Taça da Liga vai decorrer em Leiria, com as meias-finais em 07 e 08 de janeiro de 2025, e a final marcada para dia 11 do mesmo mês.

"Há o interesse do Manchester United, há o pagamento da cláusula. Mas, enquanto não estiver tudo decidido, não tenho nada de jeito para dizer. Vou assumir aquilo que quiser fazer, ao longo da minha carreira de jogador e de treinador", afirmou Rúben Amorim na conferência de imprensa, quando questionado sobre um dos assuntos do momento, o interesse do clube inglês após o despedimento de Erik Ten Hag.