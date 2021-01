O jogo havia sido adiado de quinta-feira para hoje, face à passagem da depressão Filomena pelo arquipélago da Madeira e ao muito vento que se fazia sentir. Mas se o vento deu algumas tréguas, a chuva e o frio não deram.

O terreno muito pesado obrigou ambas as equipas a optar por um jogo direto, explorando a profundidade e não correndo riscos de construção em zonas mais recuadas.

Acabou por ser o Sporting que esteve melhor ao longo da partida e os golos de Nuno Santos na primeira parte e de Jovane Cabral na segunda foram um prémio para o empenho competitivo demonstrado ao logo do difícil confronto.

A primeira parte foi de maior domínio do Sporting que criou as melhores ocasiões e haveria de chegar ao golo, já bem perto do intervalo por Nuno Santos.

O primeiro sinal de perigo foi lançado por Pedro Porro à passagem dos oito minutos, num remate dentro da área, que saiu junto à barra. Novo lance de perigo ocorreu apenas aos 34 minutos, com Pedro Gonçalves a obrigar Daniel Guimarães a uma defesa corajosa com a cara.

Aos 41 minutos, Nuno Santos ainda criou algum perigo na cobrança de um livre, mas, aos 43 minutos, após centro de Nuno Mendes e assistência de Pedro Gonçalves, o extremo inaugurou o marcador.

O melhor que o Nacional conseguiu fazer, foi num remate de João Camacho já em período de compensações, mas sem grande perigo.

A segunda metade começou mais movimentada, primeiro num remate de Kenji Gorré, que havia entrado ao intervalo para o lugar de Rúben Micael, e depois num remate de Soprar que desviou num defesa e saiu pela linha de fundo.

O Nacional estava mais empreendedor e aos 50 minutos Larry Azouni obrigou Adán a aplicar-se.

O Sporting respondeu num remate de Pedro Gonçalves aos 64 minutos, que Daniel Guimarães segurou. No minuto seguinte Pedro Gonçalves soltou-se da marcação, mas não acertou com a baliza.

A equipa de Rúben Amorim tentava chegar ao segundo golo e aos 70 minutos, Tiago Tomás voltou a colocar à prova Daniel Guimrães.

Aos 83 minutos, nova ocasião para o Sporting, com Pedro Gonçalves a rematar ao poste. Até que já bem perto do final, o Sporting chegou a novo golo, por Jovane Cabral a passe de Tiago Tomás, sentenciando a história do jogo.