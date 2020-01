O conjunto de Alvalade, quarto colocado, com 26 pontos, desloca-se ao Estádio do Bonfim, a partir das 20:30, para defrontar um adversário que tem tido uma semana de trabalho anormal, devido ao vírus que afetou a maioria dos jogadores do plantel.

A possibilidade de adiamento do encontro chegou a estar em cima da mesa, mas, na sexta-feira, a Liga de clubes confirmou a realização do mesmo, depois de os dois clubes não terem chegado a acordo para a alteração.

A formação liderada por Silas vem de um desaire caseiro com o FC Porto e, quando entrar em campo, já saberá o resultado do Famalicão, que aproveitou a ‘escorregadela’ dos ‘leões’ na ronda transata para subir ao terceiro posto, com mais um ponto do que os lisboetas.

Os famalicenses vão defrontar o Boavista, no Estádio do Bessa, a partir das 18:00, sendo que, na jornada anterior, os ‘axadrezados’ somaram um empate 1-1 com o Portimonense, na estreia do técnico Daniel Ramos.

No primeiro encontro do dia, os ‘aflitos’ Portimonense, penúltimo classificado com 13 pontos, e Paços de Ferreira, antepenúltimo com 14, jogam em Portimão, em jogo agendado para as 15:30.

Programa da 16.ª jornada:



- Sexta-feira, 10 jan:

Santa Clara – Rio Ave, 0-1.

Benfica – Desportivo das Aves, 2-1.

Moreirense – FC Porto, 2-4.

- Sábado, 11 jan:



Portimonense – Paços de Ferreira, 15:30.

Boavista – Famalicão, 18:00.

Vitória de Setúbal – Sporting, 20:30.

- Domingo, 12 jan:

Gil Vicente – Belenenses, 15:00.

Marítimo – Vitória de Guimarães, 17:30.

Sporting de Braga – Tondela, 20:00.