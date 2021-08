Esta é uma notícia sobre os Jogos Rio de Janeiro, em 2016, mas também é relativa às olimpíadas de Tóquio, em 2021. Confuso? Pela primeira vez, em 125 anos, o pódio de uma das competições foi igual em duas edições consecutivas.

Os norte-americanos Ryan Crouser e Joe Kovacs venceram as medalhas de ouro e prata, respetivamente, enquanto Tomas Walsh, da Nova Zelândia, ficou com o bronze. Tal como já tinha acontecido nos Jogos de 2016; só os anos e as máscaras nos rostos separam as duas fotos.

Neste feito que fica na história do lançamento do peso, há outro dado digno de registo. Crouser bateu o recorde olímpico da modalidade, ao fazer um lançamento de 23,30 metros — ficando apenas a sete centímetros da sua marca mundial. Além disso, os três medalhados ultrapassaram os 22 metros.