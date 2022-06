Como as coisas mudam no espaço de um fim de semana prolongado aqui no Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia. Em apenas cinco dias, um título que dizíamos estar a começar a ficar com tons de verde está de súbito a mudar de cor — culpa de um herói improvável.

 No primeiro episódio semanal, João Dinis e o Ricardo Brito Reis conversam sobre: Os Golden State Warriors que estão à beira do título;

Jason Tatum e um Andrew Wiggins em grande forma;

