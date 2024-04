Tomás Fernandes (Ericeira Surf Clube) e Francisca Veselko (Lombos) venceram o Somersby Porto Pro, 2.ª etapa da Liga MEO, em Leça da Palmeira.

O surfista da Ericeira, vice-campeão nacional em 2019, soma a segunda vitória consecutiva no circuito nacional que apura os campeões e reforça a liderança do ranking. Teresa Bonvalot foi vice na etapa do Porto, mas sai do Porto igualmente vestida de licra amarela.

Na final, Tomás Fernandes, 16 pontos (8,75+7,25), em 20 possíveis, bateu Guilherme Ribeiro (12,40 pontos), campeão da Liga MEO 2022 e recém qualificado para o Challenger Series, 2.ª divisão da Liga Mundial de Surf (WSL), competição que arranca na Austrália no final do mês de abril.

“Vou continuar (de licra amarela) até Ribeira (3.ª etapa da Liga MEO, 24 a 26 de maio, na Ericeira). As vitórias são um bónus, sinto-me bem em voltar a competir e já não me sentia assim há muitos anos”, confessou na entrega de prémios, desejando boa sorte para a estreia de Gui Ribeiro no CS.

Numa etapa catalogada como “das melhores” da 1.ª divisão do surf português pelas duas finalistas, Kika Veselko (14,40 pontos), campeã em título e vencedora da etapa no ano passado, superiorizou-se à tetracampeã nacional, Teresa Bonvalot (11,60 pontos).

“Foi um dos melhores campeonatos em termos de ondas", revelou Francisca Veselko, vencedora da etapa igualmente no ano passado, que aproveitou o palco para elogiar Teresa Bonvalot e todo o surf feminino português.

Teresinha, surfista do Sporting, continua líder da hierarquia, leva da praia nortenha o prémio Go Chill Expression Sessions, o melhor score combinado da etapa no geral, 18,85 pontos (9,50+9,35) e melhor onda (9,50), alcançado na meia-final diante Mafalda Lopes, um bónus de confiança para atacar o próximo desafio, o Bonsoy Gold Coast Pro, na Austrália, 27 de abril a 6 de maio, 1.ª etapa do CS, circuito de qualificação para o Championship Tour (CT), onde fará companhia a Yolanda Hopkins e a Guilherme Ribeiro.