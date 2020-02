De acordo com um jornalista do SAPO24 no local, o surfista foi atingido por uma onda no final da prova, a decorrer na Praia do Norte, na Nazaré.

Alexandre Botelho seguiam deitado e estava a ser puxado por uma mota guiada por Hugo Vau, o seu companheiro de dupla.

A mota que o transportava ia a fugir de uma onda quando esta saltou e Alexandre Botelho caiu à água, tendo ficado inanimado.

Foram de seguida acionados os meios de socorro com diversas motas de água, e após várias tentativas, ao fim de dois minutos, conseguiram retirar o surfista, ainda inconsciente, transportando-o de volta para a praia, onde foi assistido pelos médicos e enfermeiros no local.

Após assistência, Alexandre Botelho recuperou os sentidos, mas o surfista foi transportado para o hospital de Leiria, por precaução.

"O Alex está estável e recuperado, e foi encaminhado para o hospital. Felizmente, a operação de resgate foi um sucesso", afirmou fonte da Liga Mundial de Surf, especificando que o surfista algarvio "recuperou os sentidos ainda na areia e está a caminho do hospital", disse uma fonte da organização à Lusa.

A prova foi interrompida quando faltavam seis minutos para o seu término, tendo posteriormente sido cancelada.

"Sabemos que é um risco desta prova e é por isso que todos os meios possíveis estão preparados para socorrer o mais rapidamente possível os atletas", sublinhou a fonte da Liga Mundial de Surf.

A situação gerou muita preocupação entre os milhares de pessoas que estavam a assistir ao Nazaré Tow Surfing Challenge, levando mesmo a organização a interromper a prova a cerca de dez minutos do seu fim.