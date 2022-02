Justine Dupont, surfista francesa, partiu o pé direito durante a primeira bateria (heat) no TUDOR Nazaré Tow Surfing Challenge Present By Jogos Santa Casa, 1.ª etapa do Circuito Mundial de Ondas Grandes da Liga Mundial de Surf (World Surf League).

Na praia do Norte, na Nazaré, a big rider fraturou o pé logo na primeira onda realizada, tendo ficado presa aos fixadores da prancha. Foi imediatamente encaminhada para um hospital.

Justine, vencedora do Prémio Feminino no passado 13 de dezembro, etapa relativa à temporada de 2020/21 (adiada devido à pandemia), fazia equipa com António Laureano, na altura a conduzir o jet-ski.

Tony Laureano, jovem surfista português que deveria competir pela primeira vez no circuito de Ondas Grandes no Canhão da Nazaré, local onde treina habitualmente, vê, assim, adiada a estreia por razões de segurança (as duplas estão fechadas).

Na 1.ª etapa do ano 2022 competem agora oito equipas e 16 surfistas. Nas duplas, Portugal tem três representantes na água. Um conjunto é 100% nacional (João Macedo e António Silva). Nic Von Rupp, ao lado do brasileiro Lucas Chianca, vencedor, no ano passado, do Prémio Melhor Performance Masculino.

A prova, a decorrer, terá duas surfistas, a brasileira Maya Gabeira e a francesa Michelle des Bouilons.

Num evento de um dia, os surfistas alternam entre jet-ski e prancha. De acordo com o formato competitivo, competem agora três equipas de cada vez, em baterias de 50 minutos.

Circuito atribui quatro prémios: melhor performance masculina, melhor performance feminina, melhor equipa e prémio superação.

Eric Cantona, antigo internacional francês e jogador do Manchester United, residente em Lisboa, foi um dos espetadores presentes no Farol da Nazaré. As surfistas portuguesas, Teresa Bonvalot e Yolanda Yopkins, também espreitaram o evento.

A Nazaré terá duas etapas no circuito mundial de Ondas Grandes. A outra será em Jaws, no Havai.

Equipas: TUDOR Nazaré Tow Surfing Challenge pres. by Jogos Santa Casa

Vermelha: Lucas Chianca (BRA), Nic Von Rupp (PRT)

Castanha: Andrew Cotton (GBR), Will Skudin (USA)

Rosa: Rodrigo Koxa (BRA), Eric Rebiere (FRA)

Verde: Axi Muniain (EUK), Francisco Porcella (ITA)

Azul: Michelle Bouillons (BRA), Ian Cosenza (BRA)

Amarelo: Rafael Tapia (CHL), Jamie Mitchell (AUS)

Roxa: Joao de Macedo (PRT), Antonio Silva (PRT)

Preta: Maya Gabeira (BRA), Pierre Caley (FRA)