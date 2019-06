A surfar em ‘casa’, na praia de Saquarema, Toledo somou 16 pontos, com ondas de 8,67 e 7,33, enquanto Morais não foi além de 10,30, com as pontuações de 7,17 e 3,13.

Pouco tempo antes, o surfista português tinha entrado na água para assegurar a passagem às ‘meias’ frente a Julian Wilson, com 13,17 pontos (7,00 e 6,17), enquanto o australiano ficou pelos 11,87.

Filipe Toledo vai encontrar na final o vencedor do duelo entre o norte-americano Kolohe Andino e o sul-africano Jordy Smith.

Frederico Morais ficou este ano de fora do circuito principal e procura a requalificação para 2020 através do circuito de qualificação, mas participou no Rio na qualidade de suplente, ao beneficiar da ausência de surfistas lesionados.