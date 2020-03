A campeã nacional em título, Yolanda Hopkins, ainda passou a primeira ronda, ao ficar no segundo lugar na primeira bateria com 9,86 pontos, apenas atrás da ex-top mundial Pauline Ado, de França, mas caiu na ronda dois ao ficar no quarto e último lugar (7,13) também da primeira bateria.

Já Teresa Bonvalot e Carol Henrique, bicampeãs portuguesas, foram afastadas logo na primeira ronda, ficando ambas no terceiro lugar das respetivas baterias (dois e três) com pontuações de 8,44 e 10,33.

No quadro masculino, cuja competição ainda não foi para a água, Portugal conta com dois representantes no Sidnei Surf Pro, a primeira prova de 10 mil pontos do ano, Frederico Morais e Vasco Ribeiro.

‘Vasquinho’ vai enfrentar na primeira bateria da primeira ronda os australianos Dean Bowen e Dakoda Walters, bem como o espanhol Vicente Romero, enquanto ‘Kikas’ – que este ano está de regresso ao circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa) – começa a prova já na ronda dois, devido ao seu ‘ranking’, e vai encarar no 17.º ‘heat’ (bateria) o australiano Jordan Lawler e o havaiano Cody Young.