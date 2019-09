O Benfica, clube que já venceu a prova por sete vezes, estreia-se na competição no grupo B, no Estádio da Luz, num encontro agendado para as 19:00, frente à formação minhota, que já leva 15 desafios disputados na temporada e vem de dois triunfos consecutivos para a I Liga.

Os ‘encarnados’ estão no segundo lugar da I Liga, em igualdade pontual com o FC Porto, ambos com 15, e ainda só perderam por duas vezes em 2019/2020, precisamente na receção aos ‘dragões’ na ronda três do campeonato e na Liga dos Campeões, com os alemães do Leipzig.

O FC Porto, inserido na ‘poule’ D, entrou da pior maneira na época, ao não conseguir o apuramento para a fase de grupos da ‘Champions’ e ter iniciado a I Liga com um desaire em Barcelos frente ao Gil Vicente, recebendo agora, pelas 21:00, novamente o Santa Clara, adversário que superou (2-0) na última jornada do campeonato.

Já os ‘leões’, vencedores nas últimas duas edições e depois de na segunda-feira terem sido derrotados (2-1) na receção ao líder da Liga, o Famalicão, voltam a encontrar os vila-condenses esta temporada, em partida do grupo C, no Estádio José Alvalade, pelas 20:00, após terem perdido em casa (3-2) na quarta jornada, um encontro que ditou a saída do holandês Marcel Keizer do comando técnico.

Do mesmo grupo, Gil Vicente e Portimonense ‘abrem’ a terceira fase, pelas 17:00, no Estádio Municipal de Barcelos, local onde os visitados conseguiram a única vitória (2-1) até ao momento, na ronda inaugural da Liga, frente ao FC Porto.