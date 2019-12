A jogarem em casa e frente a um adversário do escalão inferior, os vimaranenses não deram grandes hipóteses e venceram por claros 3-0, com golos de Davidson, aos 66 e 86 minutos, e de Leo Bonatini, aos 72, enquanto, no outro encontro, o Benfica, que precisava de vencer e que a equipa minhota não ganhasse, empatou 2-2 com o Vitória de Setúbal.

O Benfica parecia encaminhado para vencer a sua partida, e ficar assim apenas a aguardar por eventual deslize vimaranense, quando chegou aos 2-0, com golos de Raul de Tomas, aos 49, e de Jota, aos 73, mas acabou por permitir a recuperação sadina, com um 'bis' de Guedes, aos 83 e 90+2.

Na 'final four', a disputar entre 21 e 25 de janeiro, em Braga, o Vitória de Guimarães vai defrontar o vencedor do grupo D, a sair do confronto de domingo entre o Desportivo de Chaves e o FC Porto, em casa dos flavienses.