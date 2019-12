Num grupo C em que, além destas duas equipas, também o Rio Ave estava na corrida à fase decisiva, os de Portimão começaram melhor e chegaram aos 2-0, com golos de Jackson Martinez, aos 16, de grande penalidade, e de Mathieu, aos 31, na própria baliza, mas os 'leões' deram a volta ao resultado, através de Vietto (37), Rafael Camacho (77), Gonzalo Plata (83) e Luiz Phellype (90+5).

A virada, que ganhou ainda maior expressão pelo facto de o Sporting ter jogado com menos um toda a segunda parte devido à expulsão, por duplo amarelo, de Bolasie, aos 45, permitiu aos 'leões' ganharem o grupo, uma vez que no outro encontro, o Rio Ave, que tinha assegurada a passagem em caso de triunfo, perdeu na receção ao Gil vicnete por 1-0, golo sofrido aos 90+5, quando Sandro Lima converteu uma grande penalidade.

Na 'final four', a disputar entre 21 e 25 de janeiro, em Braga, os 'leões', campeões nas edições de 2017/2018 e 2018/19, vão defrontar o vencedor do grupo A, a sair do jogo de domingo entre o Paços de Ferreira e o Sporting de Braga, bastando aos 'arsenalistas' o empate.