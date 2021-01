O chileno Arturo Vidal fez o primeiro golo do encontro, aos 40 minutos, de penálti, mas a Fiorentina igualou já na segunda parte, aos 57, por intermédio do costa-marfinense Cristian Kouamé.

Com a igualdade registada no final do tempo regulamentar, foi já quase no final do prolongamento, aos 119 minutos, que o ponta-de-lança Lukaku faturou, dando ao Inter Milão a passagem para os ‘quartos' da competição, nos quais vai defrontar o rival AC Milan.