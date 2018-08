A Taça de Portugal de 2018/19 vai distribuir quatro milhões de euros pelos clubes, o que representa um aumento de 14,3% em relação à última época, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O vencedor do troféu receberá 300 mil euros, um valor que irá somar ao acumulado nas várias eliminatórias até ao Estádio Nacional, no Jamor, e o finalista vencido encaixa 150 mil euros.

“Relativamente à edição anterior, regista-se um reforço nas compensações financeiras entregues aos clubes por cada eliminatória superada”, refere a FPF, em comunicado, citando, como exemplo, o aumento de 50% na primeira eliminatória, de 2.000 para 3.000 euros.

Até à quarta eliminatória, as verbas entregues aos clubes acrescem em mil euros e nos oitavos de final 1.500 euros, para os 9.000 euros.

Nos quartos de final, os oito clubes envolvidos recebem 12 mil euros, mais dois mil euros do que na última época, e nas meias-finais a compensação financeira aumentou de 15 para 17.500 euros.

As transmissões televisivas também serão uma fonte de rendimento para os clubes na edição de 2018/19 da Taça de Portugal, uma vez que as verbas envolvidas ascendem dos 50 mil euros, na terceira eliminatória, aos 300 mil, na final do Jamor.