Num triunfo incontestado, a equipa da I Liga, orientada por Petit, deixou bem vincada a diferença de nível em campo, mesmo sem nunca forçar o ritmo. Com efeito, o golo aos 13 minutos, por Tiago Esgaio, que só teve de encostar para a baliza, após uma grande jogada de Afonso Sousa no flanco esquerdo, ajudou a definir sem surpresas o rumo do encontro.

O Real Massamá mostrava-se demasiado inofensivo, efetuando o primeiro remate apenas aos 32 minutos, por Carlos David, que tentou a sorte de fora da área, num ‘tiro’ rasteiro e que até não passou longe do poste. Por outro lado, o anúncio da saída do técnico Hugo Martins duas horas antes do desafio também terá tido um efeito negativo no rendimento da equipa, que acabou por ser liderada pelo antigo adjunto Tiago Silva.

Com uma vantagem mínima ao intervalo e algumas ocasiões desperdiçadas ao longo da primeira parte, o Belenenses SAD foi lesto a sentenciar o jogo e o 2-0 chegou por Miguel Cardoso, aos 49, que atirou para a baliza na sequência de uma assistência de Ruben Lima. O Real ainda tentou reagir e pressionou em busca de um golo que lhe permitisse reentrar na discussão do jogo, mas sem sucesso.

A vitória por 2-0 garantiu, assim, ao Belenenses SAD o ‘passaporte’ para a quarta eliminatória da prova ‘rainha’ do futebol nacional, que se disputa no fim de semana de 12 e 13 de dezembro de 2020.