O Benfica adiantou-se no marcador aos 53 minutos, com um golo de Pizzi, de grande penalidade, mas o Famalicão deu a volta ao resultado com golos de Pedro Gonçalves (60) e Toni Martínez (73). Os ‘encarnados’ acabaram por voltar à vantagem com golos de Rafa, aos 78 minutos, e Gabriel, aos 90+5.

O jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal está agendado para terça-feira, dia 11 de fevereiro, às 20:45, em Vila Nova de Famalicão.