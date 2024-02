O desafio dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol entre o Santa Clara, da II Liga, e o FC Porto foi hoje interrompido e adiado devido às más condições do terreno de jogo, consequência do mau tempo na ilha de São Miguel, Açores. A Federação Portuguesa de Futebol colocou as datas 27, 28 ou 29 de fevereiro para retomar o desafio.

O jogador do CD Santa Clara Ygor Nogueira (2-E) festeja após marcar o 1-0, durante o jogo da Primeira Liga de futebol entre o CD Santa Clara e o Gil Vicente FC, disputado no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, Açores, 6 de maio de 2023. EDUARDO COSTA/LUSA