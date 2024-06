“Após ter ficado de fora do primeiro lote de judocas por apenas três pontos no ranking mundial de qualificação, a portuguesa vê agora confirmada a sua estreia olímpica depois de realocadas as quotas na sua categoria de peso”, lê-se no sítio oficial do COP.

A judoca de 19 anos junta-se a Catarina Costa (-48 kg), Rochele Nunes (+78 kg), Jorge Fonseca (+100 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Bárbara Timo (-63 kg) e João Fernando (-81 kg).