As provas, disputadas por 24 homens e 24 mulheres, decorrerão na cidade de Teahupoo, conhecida por ‘oferecer’ algumas das ondas mais potentes e que faz parte das etapas que integram o calendário do circuito mundial de surf.

Esta escolha ainda terá que ser validada pelo comité executivo do Comité Olímpico Internacional (COI), em 08 de janeiro.

“É uma surpresa muito agradável e o reconhecimento da nossa história, de devolver alguma nobreza à Polinésia, onde o surf começou”, considerou o presidente da Federação de surf do Taiti, Lionel Teihotu.

Situada no oceano Pacífico sul, a 15.000 quilómetros de Paris e com uma diferença horária de 12 horas, a ilha surgia como uma das opções, em concorrência com Biarritz, Lacanau e Hossegor-Seignosse-Capbreton, e com a Bretanha (La Torche).

De acordo com o Comité Organizador, os critérios em relação ao custo e ao impacto ambiental não diferiam muito entre as candidaturas, mas “o critério desportivo” marcou a diferença, com Teahupoo a oferecer ótimas ondas no período dos Jogos.