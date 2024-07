Tatjana Smith, medalha de prata na distância em Tóquio2020 — tendo, então, estabelecido o recorde olímpico nas eliminatórias (1.04,82) — e ouro nos 200 bruços, deixou a chinesa Qianting Tang no segundo lugar, a 26 centésimos de segundo (1.05,54), e a irlandesa Mona McSharry em terceiro, a 31 (1.05,59).

Lilly King, campeã no Rio2016 e bronze em Tóquio2020 nos 100 e prata nos últimos Jogos nos 200, não foi além do quarto lugar, a 32 centésimos (1.05,60), empatada com a italiana Benedetta Pilato, sem conseguir aproximar-se do seu recorde do mundo (1.04,13), alcançado em 25 de julho de 2017, em Budapeste.