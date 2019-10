“O Sporting tem excelentes valores individuais, é uma equipa forte, que joga bem no contra-ataque e aproveita os lances de bola parada, pois tem jogadores muito hábeis. As coisas não têm corrido tão bem nas últimas semanas, mas talvez estejam a aproximar-se desse objetivo de jogar bem em equipa”, afirmou o técnico norueguês.

Na conferência de imprensa realizada no Estádio José Alvalade, Eirik Horneland salientou que não é só o Sporting que está obrigado a ganhar, vincando que “vão ser duas equipas à procura dos pontos”. Confrontado com as duas derrotas dos noruegueses no grupo D, o treinador, de 44 anos, admitiu que será “uma luta cerrada” entre os dois conjuntos pelo triunfo.

“As nossas possibilidades são de jogarmos bem, em equipa, mostrarmo-nos organizados, competitivos e causando dificuldades ao Sporting com o nosso jogo ofensivo. São duas equipas à procura de uma boa base para se desenvolverem. Vão ver-nos amanhã [quinta-feira] em boa forma e vamos tentar tirar partido disso para fazer um bom jogo”, notou.

O Rosenborg ocupa o quarto lugar no campeonato, com 41 pontos, e no próximo domingo recebe o líder Molde, com 56. No entanto, Eirik Horneland garantiu que não vai poupar jogadores frente ao Sporting, enfatizando a importância da Liga Europa para o clube.

“Este é o nível mais levado a que nós podemos jogar e o melhor palco para desenvolvermos a equipa e os jogadores, por isso vamos apresentar a melhor equipa. Não estamos a pensar no próximo jogo. Certamente, não estamos satisfeitos com os dois primeiros jogos, não era o que estávamos à espera e temos uma oportunidade de mostrar que podemos jogar bem e com um futebol positivo a este nível”, sentenciou.

Presente na conferência de imprensa esteve também o avançado Bjorn Johnsen, que subscreveu o discurso do treinador, mas sublinhou a ambição dos noruegueses de tentarem tirar partido da pressão que existe sobre os jogadores ‘leoninos’.

“Será uma boa oportunidade para mostrar que os resultados não são aqueles que merecíamos. O clube precisa deles, é um bom momento para roubar pontos ao Sporting. Eles estão a atravessar uma fase má, foram eliminados da Taça de Portugal e vamos tentar partido disso”, assumiu o jogador, de 27 anos.

Sobre a partida de quinta-feira, em Alvalade, Johnsen vincou a necessidade de o Rosenborg ser mais desinibido e confiante para conseguir somar os primeiros pontos na competição.

“Baixámos o nível de jogo perante adversários mais fortes, mas temos qualidade para jogar melhor. Cometemos dois ou três erros e sofremos golos. Temos de assegurar que estamos bem na defesa para depois podermos marcar golos”, concluiu.

O desafio da terceira jornada do Grupo D da Liga Europa, entre o Sporting, segundo classificado, com três pontos, e o Rosenborg, quarto, sem qualquer ponto, está marcado para esta quinta-feira, às 20:00, no Estádio José Alvalade.