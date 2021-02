Telma Monteiro e Pimenta, medalha de prata em K2 1.000 metros em Londres2012, são os representantes lusos nas campanhas internacionais para a promoção da consciencialização dos atletas em relação aos riscos da manipulação de competições, anunciou hoje o Comité Olímpico de Portugal (COP).

“Penso que com este tipo de iniciativas podemos mostrar diferentes perspetivas e mostrar a importância desta questão. Para mim é uma honra assumir o papel de embaixadora para a integridade. Acredito num desporto honesto e movido pela paixão da incerteza do que pode acontecer em cada momento em que os atletas dão o seu melhor”, afirmou Telma Monteiro, citada pelo COP.

O organismo olímpico recordou que os dois medalhados olímpicos já protagonizavam, juntamente com João Sousa, David Rosa e Patrícia Mamona, a campanha do seu programa de integridade #PeloRespeito, nomeadamente nas suas iniciativas de formação junto de Federações e agentes desportivos.

“Um dos planos que tenho passa por aproveitar encontros de atletas, ou webinars de formação, como os que o COP e COI organizam, em que temos todos os atletas reunidos e falar diretamente com eles sobre estas questões”, admitiu a judoca natural de Almada.

Igualmente citado pelo COP, Fernando Pimenta admitiu sentir “uma maior responsabilidade para conseguir ser um bom exemplo para outras pessoas, desportistas ou não”.

“É importante para mim sensibilizar e (in)formar os atletas sobre o perigo da manipulação de competições, porque quero ver o desporto o mais limpo e são possível. Acredito que posso fazer a diferença com outros atletas [para que] no momento de escolha optem pelo caminho limpo e justo”, referiu Pimenta.

O projeto Believe in Sport foi lançado em 2018 e pretende proteger e promover a integridade das competições desportivas e proteger os atletas. É realizado em parceria com as federações internacionais das várias modalidades e com os Comités Olímpicos nacionais, bem como com atletas e treinadores.