A norte-americana Lauren Davis, 84.ª do ranking mundial de ténis, somou hoje o seu segundo título, ao vencer na final do torneio de Hobart a italiana Elisabetta Cocciaretto, 67.ª do circuito.

Davis impôs-se a Cocciaretto, por 7-6 (7-0) e 6-2, em uma hora e 48 minutos. A norte-americana, de 29 anos, não perdeu nenhum 'set' no torneio australiano, no qual teve de disputar a fase de qualificação.