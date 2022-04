“Apesar de estar com a preparação atrasada e ser difícil, tenho muita vontade de jogar e de jogar em casa, pois as oportunidades são poucas. Vou tentar estar da melhor maneira possível. Vemo-nos em Madrid”, escreveu o recordista de títulos de torneios Grand Slam (21).

O maiorquino, de 35 anos e atual quarto da hierarquia mundial, voltou aos treinos em 18 de abril, após recuperar de uma lesão nas costas sofrida no piso rápido de Indian Wells, onde foi derrotado na final pelo norte-americano Taylor Fritz.

Nadal falhou depois as provas de Monte Carlo e Barcelona, mas poderá ainda participar no torneio de Roma antes do segundo Grand Slam da temporada, Roland Garros (Paris), entre 22 de maio e 05 de junho.