Ao quarto dia ‘caiu’ mais uma cabeça de série do ‘major’ norte-americano, caso da dinamarquesa Caroline Wozniacki, segunda pré-designada, depois da número um mundial Simona Halep, na estreia. Wozniacki não resistiu à ucraniana (36.ª WTA) que levou a melhor e acedeu à terceira ronda, pelos parciais de 6-4 e 6-2.

Depois de entrar mal e a perder por 1-3 no primeiro ‘set’, Tsurenko de 29 anos ganhou 11 dos 14 jogos seguintes para fechar o encontro. Mais solta, a tenista de leste, embora tenha cometido 38 erros não forçados face aos 35 da adversária, respondeu com 20 ‘winners’ aos seis de Wozniacki para marcar encontro com a checa Katerina Siniakova na fase seguinte.

“Houve jogadas em que senti que as podia fechar e fazer uma grande jogada. Mas ela jogou bem. Devolveu muitas bolas. Esperou por bolas mais curtas e jogou de muitos ângulos”, explicou a campeã do Open da Austrália que perdeu pela segunda vez consecutiva na segunda ronda de um ‘major’, depois de Wimbledon.

Além do US Open já ter perdido três jogadoras do ‘top 10′ mundial, Halep (1.ª), Wozniaki (2.ª) e Julia Goerges (9.ª), é a primeira vez na ‘era Open’ que as duas primeiras cabeça de série são eliminadas antes dos quartos de final.

No sentido inverso, a antiga campeã do US Open (2006) Maria Sharapova assegurou a continuidade na metrópole nova-iorquina, graças a um triunfo frente à 51.ª do ‘ranking’ mundial Sorana Cirstea, por 6-2 e 7-5, em uma hora e 51 minutos.