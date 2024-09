“Estou muito desapontado em anunciar que não poderei competir na Laver Cup. É uma competição por equipas e, para realmente apoiar a Europa, preciso de fazer o melhor e, neste momento, há outros jogadores que podem ajudar à vitória”, disse o vencedor de 22 títulos do Grand Slams, em comunicado.

O maiorquino de 38 anos não voltou a pisar os courts desde que participou em agosto nos Jogos Olímpicos Paris2024, em pares, junto ao compatriota Carlos Alcaraz, e em singulares, sendo afastado pelo sérvio Novak Djokovic, na segunda ronda.

“Tenho tantas lembranças maravilhosas e emocionantes de jogar na Laver Cup e estava realmente ansioso para estar com os meus companheiros de equipa e Bjorn Borg, no seu último ano como ‘capitão’. Desejo boa sorte à seleção europeia e estarei a torcer por eles à distância”, concluiu.

A Laver Cup começou a disputar-se em 2017 e as primeiras quatro edições foram conquistadas pela Europa, seguindo-se as duas últimas em que imperou o resto do Mundo.