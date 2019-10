O português, 64.º do ‘ranking’ mundial ATP, perdeu frente a Popyrin, 90.º, por 6-1 e 6-4, num encontro que durou uma hora e 15 minutos, com duas quebras de serviço no primeiro ‘set’ e uma no segundo.

Alexei Popyrin concretizou o primeiro ‘match point’ de que dispôs, quando servia no décimo jogo.