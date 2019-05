O anúncio da desistência surge poucos dias depois de o tenista australiano ter publicado um vídeo no qual afirmava que o torneio francês “não prestava”, quando comparado com o de Wimbledon, em Inglaterra.

Na semana passada, Kyrgios foi desqualificado no Masters 1.000 de Roma, após ter protestado com o árbitro e arremessado uma cadeira para dentro do ‘court’, na partida diante do norueguês Casper Ruud.

O torneio de Roland Garros começa no domingo e termina em 09 de junho, contando com a participação do português João Sousa.