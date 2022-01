“Passei uns dias muito felizes com aqueles que amo durante as férias e hoje parto graças a uma autorização especial. Avante 2022”, publicou numa rede social o atleta de 34 anos, nove vezes campeão do torneio da Oceânia, incluindo as três últimas edições.

Djokovic nunca esclareceu se foi ou não vacinado contra o SARS-CoV-2 e tem vindo a manifestar-se contra as diversas restrições impostas internacionalmente para combater a pandemia de Covid-19.

O número um do mundo procura bater o recorde de conquistas de Grand Slam (20), que partilha atualmente com o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal.