O tenista português Pedro Sousa qualificou-se hoje para a segunda ronda do torneio de Pullach, de categoria 'Challenger', ao vencer o francês Alexandre Muller em dois 'sets'.

Pedro Sousa, quarto cabeça de série e 166.º do ‘ranking’ mundial ATP, garantiu o triunfo frente a Muller, jogador proveniente do ‘qualifying’ e 404.º do mundo, por 6-3 e 6-2, em uma hora e oito minutos de encontro.

No domingo, o tenista português perdeu a final do torneio de Liberec frente ao eslovaco Andrej Martin.

Em Pullach, na Alemanha, encontra-se também Gonçalo Oliveira (249.º), que ainda hoje defronta o argentino Carlos Berlocq (179.º).