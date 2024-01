No seu primeiro encontro de singulares desde a eliminação na segunda ronda do Open da Austrália, em 18 de janeiro de 2023, e da longa convalescença por lesão, o maiorquino de 37 anos derrotou o 98.º jogador mundial, por 7-5 e 6-1, em uma hora e 30 minutos.

Frente ao ‘velho’ conhecido Dominic Thiem, tenista que bateu na final de Roland Garros em 2018 e 2019, ‘Rafa’ regressou aos triunfos, depois de no domingo ter sido afastado, juntamente com o compatriota Marc López, na primeira ronda de pares do torneio australiano.

Hoje, Nadal deixou boas indicações quanto à sua forma física, protagonizando uma sólida exibição para avançar para a segunda ronda em Brisbane, fase em que irá defrontar o vencedor do duelo entre o russo Aslan Karatsev e o ‘wild-card’ australiano Jason Kubler.

Vencedor de 22 Grand Slams, o antigo número um mundial esteve quase um ano parado, tendo sido operado à perna esquerda em junho.