O suíço Roger Federer, um dos melhores jogadores da história do ténis, detentor de 20 títulos do Grand Slam, vai terminar a carreira após a Laver Cup, aos 41 anos, anunciou hoje o antigo número um mundial.

O tenista suíço vai retirar-se do ténis profissional depois da Laver Cup, em Londres, que se irá disputar entre 23 e 25 de setembro.

Roger Federer não jogava desde 2021, em Wimbledon, tendo sido submetido a uma operação ao joelho depois desta competição.

Na mensagem partilhada através do Twitter, dedicada à "família do ténis", Federer assume que "a mensagem que o meu corpo me tem dado ultimamente tem sido clara".

"Joguei mais de 1500 partidas em 24 anos. Agora preciso de reconhecer que é o momento de dar por terminada a minha carreira de competição".

Federer, que conquistou oito vezes o torneio de Wimbledon, assume nesta mensagem, que pode ser considerada quase uma carta de amor ao ténis, que é "uma das pessoas mais afortunadas do mundo" e continuará a jogar, só não de forma profissional.

Veja aqui a declaração completa:

"De todos os presentes que o ténis me deu ao longo dos anos, o melhor, sem qualquer dúvida, têm sido as pessoas que conheci ao longo do caminho: os meus amigos, que competiu comigo e, acima de tudo, aos fãs que dão ao desporto a sua vida.

Hoje quero partilhar algumas notícias convosco. Como muitos sabem, nos últimos três anos tive desafios na forma de lesões e cirurgias. Trabalhei arduamente para voltar à forma, mas também sei que a capacidade do meu corpo tem limites e a sua mensagem para mim nos últimos tempos tem sido clara. Tenho 41 anos, joguei mais de 1500 jogos ao longo de 24 anos. O ténis tratou-me de forma mais generosa do que alguma vez sonhei e agora preciso de reconhecer que é o momento de reconhecer a minha carreira competitiva".

A Laver Cup, na próxima semana, em Londres, vai ser o meu último evento ATP. Vou jogar mais ténis no futuro, claro, mas não em Grand Slam ou na tour. Esta é uma decisão agridoce, porque vou sentir falta de tudo o que o Tour me deu, mas ao mesmo tempo há tanto para celebrar. Eu considero-me uma das pessoas mais afortunadas do mundo. Foi-me dado um talento especial para jogar ténis e fi-lo a um nível que nunca imaginei, e por muito mais tempo do que pensei ser possível.

Gostava especialmente de agradecer à minha maravilhosa mulher, Mirka, que viveu cada minutos comigo. Ela apoiou-me antes das finais, viu incontáveis partidas, mesmo quando estava grávida de oito meses e suportou o meu lado gozão na estrada, com a minha equipa, por mais de 20 anos.

Também quero agradecer aos meus quatro filhos incríveis por me apoiarem, sempre entusiasmados por explorar novos sítios e criarem memórias incríveis ao longo do caminho. Ver a minha família a apoiar-me nas bancadas é um sentimento que vou acarinhar para sempre.

Gostava também de agradecer e reconhecer os meus amorosos pais, a minha querida irmã, sem os quais nada teria sido possível. Um grande obrigado a todos os meus antigos treinadores, que sempre me guiaram na direção certa... vocês foram incríveis. E ao ténis suíço, que acreditou em mim quando era um jovem jogador e me proporcionou um arranque ideal.

Quero muito agradecer e reconhecer o papel da minha equipa incrível, Ivan, Dani, Roland, e particularmente Seve e Pierre, que me deram os melhores conselhos e sempre estiveram lá para mim. E também ao Tony, por gerir criativamente o meu negócio por mais de 17 anos. Vocês são todos incríveis e amei cada minuto com vocês.

Quero agradecer aos meus patrocinadores, que foram verdadeiros parceiros para mim; e às equipas muito trabalhadoras dos torneios de da Tour ATP, que consistentemente que sempre nos receberam com gentileza e hospitalidade.

Gostava também de agradecer a quem competiu comigo em campo. Tive a sorte de poder jogar tantas partidas épicas que nunca esquecerei. Competimos de forma justa, com paixão e intensidade, e sempre dei o meu melhor para respeitar a história do jogo. Estou tão grato. Puxámos uns pelos outros, e juntos levámos o ténis para um novo nível.

Acima de tudo, eu tenho de agradecer especialmente aos meus fãs incríveis. Nunca poderão saber quanta força e capacidade de acreditar me transmitiram. O sentimento inspirador de entrar em estádios cheios e arenas tem sido uma das maiores emoções da minha vida. Sem vocês, esses sucessos teriam sido solitários, ao invés de cheios de alegria e energia.

Os últimos 24 anos no tour foram uma aventura incrível. Ainda que às vezes pareça que tudo passou em 24 horas, foi tão profundo e mágico que parece que já vivi uma vida inteira. Tinha uma imensa sorte de poder jogar perante vocês em mais de 40 países. Ri e chorei, senti alegria e dor e, acima de tudo, senti-me incrivelmente vivo.

Nas minhas viagens conheci muitas pessoas incríveis, que continuarão a ser amigos para a vida, que consistentemente encontraram tempo nas suas agendas preenchidas para me ver jogar e torcer por mim ao redor do globo. Obrigada.

Quando o meu amor pelo ténis começou, eu era um miúdo careca na minha cidade, Basel. Costumava olhar para os atletas com um sentimento de deslumbre. Eles eram como gigantes para mim e comecei a sonhar. Os meus sonhos levaram-me a trabalhar duro e comecei a acreditar em mim mesmo. Algum sucesso trouxe-me confiança e já estava no caminho da mais incrível viagem que conduziu a este dia.

Então quero agradecer-vos a todos, do fundo do meu coração, a todos em redor do mundo que ajudaram os sonhos de um miúdo careca suíço tornarem-se realidade.

E por fim, ao jogo do ténis: Eu amo-te e nunca te vou deixar".