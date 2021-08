A polaca Anita Wlodarczyk conseguiu hoje em Tóquio uma histórica terceira medalha de ouro olímpica consecutiva no lançamento do martelo, contrariando as expectativas de uma final em que não era favorita.

Poucos iriam apostar no novo título da campeã de Londres2012 e Rio2016, face a uma época menos conseguida até agora, mas Wlodarczyk soube superar-se, para ganhar com um lançamento de 78,48 metros. O pódio acabou por ser a repetição dos Mundiais de 2017, com a prata para a chinesa Wang Zheng (77,03 metros) e o bronze para a polaca Malwina Kopron (75,49). Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram