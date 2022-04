O Benfica falhou hoje o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões em futebol, ao empatar 3-3 no reduto do Liverpool, em encontro da segunda mão dos quartos de final.

Em Anfield Road, Konaté (21 minutos) e Roberto Firmino (55 e 65) marcaram os golos dos 'reds', enquanto Gonçalo Ramos (32), Yaremchuk (73) e Darwin Núñez (82) faturaram para as 'águias', que tinham perdido na Luz por 3-1. A formação 'encarnada', que não chega às meias-finais da principal prova de clubes desde 1989/90, caiu pela quinta vez nos quartos de final na 'era Champions' (desde 1992/93), replicando 1994/95, 2005/06, 2011/12 e 2015/16.