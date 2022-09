A lista dos 60 maiores talentos jovens do futebol mundial divulgada esta semana pelo The Guardian inclui quatro jogadores que atuam em Portugal, um pelo SL Benfica, um pelo Sporting de Braga e três que vestem as cores do Sporting CP.

Os três leões na lista são Amadu Baldé, Dário Essugo e Rodrigo Ribeiro. O primeiro, extremo guineense de 17 anos, formado no Real SC de Sintra, integrou esta temporada a formação verde e branca, fazendo, atualmente, parte do plantel de sub-23. Já Rodrigo Ribeiro e Dário Essugo são ambos portugueses e formados no clube de Alvalade. O primeiro, avançado, estreou-se em 2021/22 pelo plantel principal da equipa leonina, tendo participado em cinco jogos nessa temporada, a que se soma mais um esta época, habitualmente 'roda' entre a equipa A, B e sub-19. Dário Essugo, médio defensivo, estreou-se pela equipa principal do Sporting CP em 2020/21, tendo cumprido um jogo que lhe valeu uma medalha de campeão nacional. Desde então, o internacional português pelas camadas jovens tem sido chamado em várias ocasiões por Rúben Amorim, alternando com a equipa B e sub-19.

Saltando para o outro lado da Segunda Circular, o jornal britânico destacou João Veloso, dos encarnados. O médio de 17 anos, natural de Albufeira, soma apenas jogos nos escalões de formação do clube, tendo esta temporada estreado-se pela equipa sub-23.

Por último, o The Guardian destaca a jovem promessa bracarense Roger Fernandes. Nascido na Guiné-Bissau, o jovem extremo chegou a Portugal aos 13 anos sem nunca ter jogado futebol no seu país natal. Depois de uma primeira temporada na formação do Braga foi chamado por Carlos Carvalhal à equipa principal em 2021/22, com apenas 15, tornando-se no jogador mais jovem da história a disputar um jogo da primeira liga portuguesa. Depois de 11 jogos e três golos apontados na última época, este ano ainda só alinhou na equipa B do Sporting de Braga.

A lista deste ano, que apenas tem em conta jogadores nascidos em 2005, é uma evolução para o talento disponível em Portugal, uma vez que foram destacados mais dois jogadores do que em 2021, quando só Sporting CP, um jogador, e SL Benfica, dois jogadores, se faziam representar.