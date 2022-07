Sem qualquer triunfo desde meados de maio de 2021, na primeira ronda do Masters 1.000 de Roma, Thiem, antigo número três mundial e atualmente no 339.º posto, venceu Ruusuvuori, 43.º, por 3-6, 6-1 e 7-6 (7-5), em duas horas e 38 minutos.

Thiem lesionou-se no pulso direito no torneio de Maiorca, em meados de junho do ano passado, e esteve longos meses afastado dos ‘courts’, adiando sucessivamente o regresso à competição, até finalmente voltar no ‘challenger’ de Marbella, no final de março.

Desde então o austríaco perdeu nas primeiras rondas em seis torneios, entre os quais o Estoril Open, e apenas tinha uma vitória em Salzburgo, no circuito ‘challenger’.

Vencedor de 17 títulos ATP, entre os quais o Open dos Estados Unidos de 2020 e o Masters 1.000 de Indian Wells de 2019, o austríaco de 28 anos foi também duas vezes finalista em Roland Garros (2018 e 2019) e nas ATP Finals (2019 e 2020), tendo também chegado à final do Open da Austrália em 2020.