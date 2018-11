O treinador do Sporting confessou-se hoje um admirador do trabalho de Daniel Ramos e do futebol do Desportivo de Chaves, porém, assume a sua vontade em vencer o importante encontro deste domingo.

Tiago Fernandes classificou hoje, em conferência de imprensa no Estádio José Alvalade, o jogo com o Desportivo de Chaves como “bastante importante” e promete uma equipa à altura do desafio, apesar da reconhecida qualidade do adversário.

“É um jogo bastante importante. Temos de estar focados para não cometer erros e não dar azo a surpresas. O Chaves é uma equipa muito bem orientada por um treinador que tem feito um trajeto ascendente. As suas ideias são difíceis de contrariar e tem uma capacidade de preparar os jogos acima da média”, começou por dizer o treinador interino, que cumprirá este domingo a sua última partida no banco dos ‘leões, antes de o holandês Marcel Keizer assumir as ‘rédeas’ do clube ‘leonino’.

Para reforçar o respeito pelo adversário e deixar um alerta aos seus jogadores, o técnico lembrou os empates que o Desportivo de Chaves já alcançou perante Benfica e FC Porto no passado.

“Daniel Ramos fez um excelente trabalho no ano passado com o Marítimo, e este ano o Chaves já empatou com o Benfica e com o FC Porto. Por tudo isso, temos de estar preparados de forma a dar mais uma alegria aos nossos adeptos”, rematou.

Este jogo assume uma particular importância, uma vez que FC Porto e Sporting de Braga, líderes do campeonato com mais dois pontos do que o Sporting, se defrontam ainda hoje. Apesar deste facto, o treinador ‘leonino’ prefere focar-se na sua partida, até porque só fazendo o seu trabalho o Sporting poderá beneficiar da perda de pontos de um dos adversários.

“Sinceramente não estamos muito preocupados com esse jogo. Estamos mais preocupados com o Chaves e com o que temos de fazer. Independentemente do resultado que exista na partida, ninguém vem correr nem jogar por nós, temos de ser nós a encarar o desafio e não contar com nada antes do jogo”, esclareceu o técnico, deixando elogios aos treinadores de Sporting Braga e FC Porto, dos quais se diz um confesso admirador.

Sobre o seu futuro na equipa técnica do Sporting com a chegada de Marcel Keizer, Tiago Fernandes afirmou ainda não ter a sua “situação definida”, mas referiu estar “grato ao Sporting” e disponível “para ajudar” no que lhe for pedido.

Com a reabertura do mercado de transferências cada vez mais perto, Tiago Fernandes foi questionado sobre a necessidade de reforçar a equipa. O treinador preferiu elogiar os jogadores com quem trabalha, classificando o seu plantel de “rico em potencial e em talento” e “com uma boa margem de progressão”.

O Sporting, terceiro classificado com 19 pontos, recebe no domingo, às 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o Desportivo de Chaves, penúltimo colocado com sete pontos, para a 10.ª jornada da I Liga.