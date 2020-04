O valor angariado será doado na integra para o combate à covid-19, estando destinado ao movimento SOS.COVID19.PORTUGAL e também ao www.soscovid.pt, para apoiar e ajudar hospitais, doentes, médicos e todos os envolvidos na linha da frente da ação contra a pandemia.

Entre outros, participaram os portugueses Filipe Albuquerque e João Barbosa, o antigo piloto de Fórmula 1 colombiano Juan Pablo Montoya, o belga Stoffel Vandoorne, os brasileiros Felipe Nasr e Nelson Piquet Jr., o francês Andy Priaulx e o argentino Jose Maria Lopez.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 59 mil. Dos casos de infeção, mais de 211 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de mais de 603 mil infetados e mais de 43 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 14.681 óbitos em 119.827 casos confirmados até hoje.

Em Portugal, registaram-se 266 mortes e 10.524 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).