Tiger Woods seguia com 181 pancadas, nove acima do par, depois de ter cumprido, no sábado, os primeiros sete buracos da terceira volta, nos quais fez dois ‘bogeys’ (uma pancada acima do par) e dois ‘duplos bogeys’ (duas acima).

O norte-americano já tinha feito história no Augusta National, ao conseguir passar o ‘cut’, objetivo que alcança pela 23.ª vez consecutiva, desde 1997, em outras tantas participações.

Woods, que soma 15 ‘majors’, incluindo cinco Masters (1997, 2001, 2002, 2005 e 2019), igualou o recorde de Gary Player (1959/1982) e Fred Copules (1983/2007), que também passaram por 23 vezes consecutivas o ‘cut’.

No fecho da jornada de sábado, interrompida devido ao mau tempo com a terceira volta a decorrer, a prova era liderada pelo norte-americano Brooks Koepka, com 132 pancadas (12 abaixo do par), depois de cumpridos sete buracos.

O segundo classificado é o espanhol John Rahm, com mais duas pancadas.