“Queremos alterar e aperfeiçoar muita coisa, mas não podemos mudar para continuar a ganhar. A formação tem trabalhado muito bem e tenho de estar satisfeito. Muitas vezes não é reconhecido o seu trabalho, mas ter um nome como o Fernando Gomes poderá ser um ‘élan’ novo para todos”, acrescentou o dirigente, que comanda o FC Porto desde 1982.

A recandidatar-se para o 15.º mandato consecutivo, Pinto da Costa esteve ladeado por Lourenço Pinto, candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral, que encerra na sexta-feira funções como líder da Associação de Futebol do Porto, além de Jorge Guimarães e Rui Moreira, cabeças de lista ao Conselho Fiscal e ao Conselho Superior.

“Toda a gente sabe que sou portista, gosto de futebol e interesso-me pela vida do FC Porto. Depois do convite que me foi formulado e da conversa que tive com Pinto da Costa, numa altura particularmente difícil para o país, o desporto e o futebol, considerei era importante dar o meu contributo. Não é a primeira vez que tenho cargos no clube”, frisou.

As eleições dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2020-2024 decorrem em 06 e 07 de junho e contam com três candidaturas, encabeçadas por Pinto da Costa (lista A), Nuno Lobo (B) e José Fernando Rio (C), e uma lista independente ao Conselho Superior.

“Todos os sócios com as quotas em dia e mais de dez anos de associado podem candidatar-se. Quem entender que se deve candidatar tem esse direito e não me compete comentar nem sequer pronunciar sobre essas candidaturas”, ressalvou.