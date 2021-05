Na despedida à temporada 2020/21, o Tondela, 12.º classificado, com 36 pontos, pode ambicionar ainda ao 11.º lugar, ocupado pelo Gil Vicente, com 39, já que tem vantagem no confronto direito com o emblema de Barcelos (vitória por 1-0 em casa e empate 1-1 fora).

Para isso, o Tondela terá que vencer o Paços de Ferreira e esperar que o Gil Vicente saia derrotado na quarta-feira, na receção Boavista.

Este encontro vai marcar a despedida de Pepa no comando técnico dos ‘castores’, numa temporada em que a sua equipa foi a sensação da prova, com o quinto lugar e o acesso às provas europeias da próxima temporada. O encontro está agendado para as 20:15.

Os restantes jogos da última ronda disputam-se na quarta-feira, com a receção do campeão Sporting ao Marítimo a encerrar definitivamente a edição 2020/21 da I Liga, às 21:45.

Os jogos decisivos, em que ficará definido a última equipa apurada para as competições europeias e quem se junta ao Nacional na descida à II Liga, serão todo disputados a partir das 20:00.

Vitória de Guimarães e Santa Clara, com 43 pontos, e Famalicão, com 40, vão decidir na derradeira jornada a qualificação para as provas europeias, enquanto Farense e Rio Ave, com 31, Boavista, com 33, e Portimonense, com 34, vão lutar pela sobrevivência no primeiro escalão e também tentar fugir ao ‘play-off’ com o terceiro classificado da II Liga.

Programa da 34.ª jornada:

- Terça-feira, 18 maio:

Tondela – Paços de Ferreira, 20:15

- Quarta-feira, 19 maio:

FC Porto – Belenenses SAD, 18:00

Moreirense – Famalicão, 20:00

Vitória de Guimarães – Benfica, 20:00

Gil Vicente – Boavista, 20:00

Portimonense – Sporting de Braga, 20:00

Santa Clara – Farense, 20:00

Nacional – Rio Ave, 20:00

Sporting – Marítimo, 21:45