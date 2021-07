Os primeiros ‘residentes’ começaram hoje a chegar ao que serão os seus ‘aposentos’ durante uma encurtada estadia nos Jogos, com medidas restritivas que impedem que os cerca de 11 mil atletas esperados coincidam o tempo todo, entre 23 de julho e 08 de agosto.

Com o formato de ‘bolha’ em força em todos os momentos da prova, os organizadores cancelaram as cerimónias de boas-vindas e afastaram os jornalistas, com um elevado aparato policial a acompanhar a chegada dos atletas em autocarros.

Com o presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, a dizer ainda hoje que Tóquio “continua a ser a mais bem preparada cidade organizadora de sempre”, os organizadores têm feito os possíveis para evitar problemas.

A principal cidade nipónica entrou na segunda-feira em estado de emergência, que durará até depois dos Jogos, devido ao aumento de casos nas últimas semanas, a que se soma a disseminação de variantes mais contagiosas e perigosas, num momento em que a população continua contra a realização do evento.

O público foi descartado, depois de, num primeiro momento, ter sido anunciado que seria apenas composto por residentes no Japão, e todos os acreditados cumprirão apertadas medidas de segurança sanitária, apesar de se estimar que uma maioria chegue já vacinada.

Apenas 22% dos japoneses defendem realização dos Jogos

Cerca de 22% dos japoneses defendem a realização dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados no ano passado devido à pandemia de covid-19 e com início marcado para 23 de julho, indica uma sondagem hoje divulgada.

O estudo, do instituto Ipsos, foi realizado em 28 países e mostra que 43% dos entrevistados em todo o mundo acham que a competição deve realizar-se.

A Coreia do Sul é o país com menos ‘defensores’ da realização dos Jogos Olímpicos, com apenas 14% dos inquiridos a mostrarem-se favoráveis ao evento.

A Turquia, com 71%, e a Arábia Saudita, com 66%, são os países nos quais os inquiridos são mais favoráveis à realização dos Jogos Olímpicos, no atual contexto de pandemia.

O Japão e a Coreia do Sul também figuram entre os países nos quais a população admite estar menos interessada nos Jogos, com 68% de nipónicos e 70% de sul-coreanos a assumirem o seu desinteresse.

A Bélgica, com 72%, lidera a lista de países com mais desinteresse nos Jogos, que decorrerão entre 23 de julho e 08 de agosto.

No extremo oposto, os indianos são os mais interessados (70%), à frente dos sul-africanos (59%) e dos chineses (57%).

A sondagem envolveu um universo de 19.510 pessoas, de 28 países, e decorreu entre 21 de maio e 04 de junho.