Diogo Abreu, 16.º no Rio2016, e Pedro Ferreira, ambos do Sporting, vão disputar a final, no sábado, depois de terem sido sexto e nono na qualificação, com 111.395 e 109.720 pontos.

A presença na competição de trampolins em Tóquio2020 aumenta a representação lusa na modalidade, depois de assegurado o apuramento de Filipa Martins, em ginástica artística.

O melhor resultado português nas competições de trampolins em Jogos Olímpicos foi alcançada por Nuno Merino, em Atenas2004, com o sexto lugar.