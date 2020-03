Estas declarações ocorrem cinco dias depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter lamentado que os Jogos fossem disputados “com os estádios vazios”, sugerindo o adiamento por um ano.

No entanto, Abe disse que um possível adiamento não foi abordado na reunião.

“O governo vai trabalhar em conjunto com o Comité Olímpico Internacional [COI], o comité organizador e [as autoridades de] Tóquio, com o objetivo de que os Jogos se realizem como se realizaram anteriormente”, atestou o porta-voz do governo japonês Yoshihide Suga.

O COI mantém o calendário previsto, apesar de ter assinalado recentemente a estreita colaboração com a Organização Mundial da Saúde (OMS), para seguir as recomendações necessárias face à pandemia de Covid-19.

A tocha olímpica tem chegada prevista para sexta-feira ao Japão, onde vai iniciar o percurso no país em 26 de março, a partir do edifício da prefeitura de Fukushima.

As partidas e as chegadas de cada uma das 47 etapas vão ser feitas sem público, a fim de evitar os contágios com o novo coronavírus, tendo as receções à chama nos municípios sido anuladas.