No centro de canoagem ‘slalom’ Casai, Jessica Fox conquistou a medalha de ouro na prova de C1, que se estreou no programa olímpico, impondo-se à britânica Mallory Franklin e à alemã Andrea Herzog, que arrecadaram a prata e o bronze.

Na prova de K1, a australiana repetiu o bronze conseguido no Rio2016, ficando atrás da espanhola Maialen Chourat, que falhou a revalidação do título olímpico conseguido no Rio de Janeiro e arrecadou ‘apenas’ a prata.

Pouco antes da final de K1, ganha pela alemã Ricarda Funk, Jessica Fox, detentora de quatro medalhas olímpicas, protagonizou um momento insólito, ao partilhar nas redes sociais um vídeo onde tenta resolver um problema no seu caíque com um preservativo.

“Aposto que não sabiam que os preservativos podiam ser usados para isto. Têm muita elasticidade e são muito fortes”, explicou a atleta no vídeo em que tenta reparar um dano na parte dianteira do caiaque.

Na final masculina de K1, na qual o português Antoine Launay não conseguiu marcar presença depois do 11.º lugar nas meias-finais, o checo Jiri Prskavec arrecadou o ouro, depois de ter sido bronze nos Jogos Rio2016.

O eslovaco Jakes Grigar foi medalha de prata, e Hannes Aigner, da Alemanha, conquistou a prata.

O esloveno Benjamin Savsek arrecadou o primeiro ‘ouro’ nas provas de canoagem ‘slalom’ em Tóquio2020, ao ganhar na categoria C1, impondo-se ao checo Lukas Rohan, ‘prata’, e ao alemão Sideris Tasiadis, ‘bronze’.

Quadro de medalhas de canoagem ‘slalom’:

Masculinos:

– C1:

Ouro: Benjamim Savsek, Slo.

Prata: Lucas Rohan, Che.

Bronze: Sideris Tasiadis, Ale.

– K1:

Ouro: Jiri Prskavec, Che.

Prata: Jakes Grigar, Svq.

Bronze: Hannes Aigner, Ale.

Femininos:

– C1:

Ouro: Jessica Fox, Aus.

Prata: Mallory Franklin, Gb.

Bronze: Andrea Herzog, Ale.

– K1:

Ouro: Ricarda Funk, Ale.

Prata: Maialen Chouraut, Esp.

Bronze: Jessica Fox, Aus.